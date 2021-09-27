507 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتايوان

استضاف مركز تايوان التجاري بالقاهرة، اليوم، فعالية للإعلان عن انطلاق معرض تايوان الدولي للمسامير والصواميل ومهمات الربط، في أبريل 2022، في تايوان.

جاء ذلك بالتعاون مع مكتب تنمية التجارة الخارجية (تايترا) التابع لوزارة الشئون الاقتصادية التايوانية.

شارك في الحضور المهندس سامح زكي ، نائب رئيس غرفة تجارة القاهره، و المهندس محمد المنشاوي، رئيس شعبة المعدات والآلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصريه، بالإضافة إلى العديد من كبار رجال الأعمال المصريين للتعرّف على أحدث المنتجات التي تقدمها الشركات التايوانية الكبرى المشاركة في معرض (Fastener Taiwan 2022).

وصرّح مايكل ياي، مدير مكتب تايوان التجارى بالقاهرة، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتايوان في 2020 حوالي 507 ملايين دولار ، ونحن سعداء لدعم القنوات التجارية للبلدين. ان العديد من رجال الأعمال المصريين يهتمون بزيارة المعرض دوريًا، وخاصة بعد غياب معرض Fastener Taiwan في 2020، بسبب "كوفيد - 19".

وسيفتتح المعرض أبوابه من 19 الى 21 ابريل 2022 في مدينة كاوشنج في تايوان وهو يصنّف من أكبر المعارض الدولية في مجال المسامير والصواميل ومهمات الربط .

واستنادا الى البيانات التي تصدر عن وزارة المالية في تايوان ، فإن حوالي 75% من المسامير التي تصّنع في تايوان يتم تصديرها - بما يوازي 3.97 بليون دولار (عام 2020 ) - لتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وألمانيا .

والجدير بالذكر انه يوجد اكثر من 1800 مصنّع للمسامير والبراغي والصواميل في تايوان ، يتواجد غالبيتهم - حوالي 700 مصنع - في مدينة كاوشنج. ويتيح معرض (Fastener Taiwan) الفرصه لعرض اهم المنتجات.

وشارك في النسخة السابقة من معرض Fastener Taiwan)) في 2018 أكثر من 415 عارض و1100 جناح.

وسيوفر المعرض في 2022 منصة تسويق رقمية متكاملة افتراضية وحقيقية وفعاليات مشتركة على الإنترنت، بالإضافة إلى جولات حية وفرص متعددة للتواصل بين المشاركين.

كما يساهم مجلس تنمية التجارة الخارجية التايوانية (تايترا) من خلال رؤية تسويقيه في إيجاد حلول عالمية لقطاع الأعمال.