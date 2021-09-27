الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«أفريكا نيوز» يثمن إشادة منسقة الأمم المتحدة بتطور التعليم في مصر

لقاء وزير التعليم
لقاء وزير التعليم بمنسقة الأمم المتحدة

سلط موقع "أفريكا نيوز" الضوء على إشادة إيلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالتطور الذي شهده قطاع التعليم في البلاد، مشيرا إلى أن مصر اتخذت إجراءات جادة لإصلاح نظام التعليم من خلال التحول نحو التعليم الرقمي وتحسين التعلم القائم على المهارات. 

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم طارق شوقي إيلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، الأسبوع الماضي، للتباحث حول ملفات التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وبين الأمم المتحدة في مصر في قطاع التعليم.

ولفت الموقع إلى أن "بانوفا" أعربت عن تقديرها للتطور الكبير والشامل الذي تم إحرازه في قطاع التعليم في مصر، ووصفت خطط الإصلاح في التعليم بأنها قصة رائدة في المنطقة، مشيرة إلى أن نجاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعتمد على الإصلاح الجاري في مجال التعليم.

ونقل الموقع عن منسقة الأمم المتحدة قولها اتخذت مصر إجراءات إصلاحية جادة من خلال تبني استراتيجية التعليم 2.0 مما أظهر تحسنًا حقيقيًا في نظام التعليم الذي يضمن الانتقال إلى التعليم الرقمي الجيد والمهارات لكافة الأشخاص الذين يعيشون في مصر.

وأشار أفريكا نيوز إلى أن الأمم المتحدة في مصر تعمل بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم في دعم الجهود الوطنية لإصلاح نظام التعليم في مصر بالتعاون مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في مصر ومن بينها: اليونيسف واليونسكو وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. 

وتابع أن هذا التعاون يشمل دعم البنية التحتية المادية للمدارس والمدارس المجتمعية، والعمل على إتاحة وصول الطلاب إلى التعليم ومعالجة التسرب من الطلاب بالإضافة إلى تحديث وتطوير المناهج التعليمية الجديدة لترسيخ التعليم الإلكتروني والتعليم القائم على المهارات مع التركيز على تطوير التعليم الفني.

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