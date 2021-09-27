الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لليوم الخامس.. ارتفاع أسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 79.23 دولار للبرميل

النفط
النفط

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين وذلك لليوم الخامس على التوالي مع وجود تخوفات من ارتفاع الطلب في بعض المناطق بسبب تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وانخفاض الإنتاج.

وحقق خام برنت ارتفاعا بنسبة 1.5 % ليسجل 79.23 دولار للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.5 ب أيضا إلى 75.09 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ يوليو 2021، بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت مؤسسة "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة: "لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق".

وقال محللون من "إيه إن زد" إن طول مدة التعافي من آثار الأعاصير التي ضربت أمريكا مؤخرًا والطلب القوي على النفط يؤثران على مخزونات النفط، ويزيدان من عملية السحب من المخزونات الأمريكية، وفق رويترز.

وأكد محللون وتجار أن شركات النفط ومصافي التكرير الأمريكية تبحث توفير بدائل للخام الأمريكي الذي تأثر بالأعاصير.

في حين ذكر محللون بأن شركات تكرير النفط الأميركية التي تسعى لاستبدال النقص في الخام من خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة الإعصار بالنفط العراقي والكندي، في حين يسعى مشترون آسيويين للحصول على خامات الشرق الأوسط وروسيا.

وأوضحت شركة رويال داتش شل، أكبر منتج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة،  أن الأضرار التي لحقت بمنشأة نقل بحرية ستحد من إمدادات خام مارز مرتفع الكبريت إلى أوائل العام المقبل.

والذي يستخدم بكثافة من قبل شركات التكرير بالخليج الأميركي والشركات في كوريا الجنوبية والصين، وهما أهم وجهتين لصادرات الخام الأميركية وفقا لرويترز

تصدر الولايات المتحدة حاليا أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، معظمها من ساحل الخليج الأميركي.

اسعار النفط خام برنت الخام الآمريكي مخزونات النفط كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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