«البيئة» تجري مراجعة دورية على مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ

- استلام الوحدة البحرية (إنفايروشرم) بعد اكتمال عمليات رفع كفاءتها.

أجرت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، المراجعة الدورية على مركز مكافحة التلوث البحرى بشرم الشيخ ( مركز السلام) والذى تقوم بإدارته إحدى الشركات المتخصصة في مجال مكافحة التلوث البحري، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة أى تلوث بالبيئة البحرية، وفي إطار دور وزارة البيئة الرامي إلى حماية الموارد البيئية الحساسة من مخاطر التلوث.

وقد تضمنت أعمال معاينة ومراجعة المركز استلام الوحدة البحرية (إنفايروشرم) بعد إكتمال عمليات رفع كفاءتها وذلك بهدف رفع قدرة وكفاءة المركز على أعمال السيطرة وإحتواء التلوث طبقاً للمعايير الدولية.

وكانت وزيرة البيئة، قد أعلنت بدء البرنامج السنوى لإعداد الكوادر الوطنية فى مجال تصنيف ورصد الطيور، وذلك بمركز التميز البيئي بجبل الزيت بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة، والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"بيرد لايف انترناشيونال"، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة خبراء المركز الإقليمي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والدكتور أيمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجي، ممثلاً عن الوزارة، وبحضور اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب.

جدير بالذكر أن العمل في مجال مراقبة الطيور يعد من المجالات الواعدة خاصة مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الطيور المهاجرة، مما يتطلب إعداد كوادر وطنية للتدريب لتلبية احتياجات العمل فى هذا المجال الواعد و بما يساهم فى حماية تلك الأنواع.