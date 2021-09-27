الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال المصريين» تشيد بآلية إعادة هيكلة الشركات

المهندس علي عيسى
المهندس علي عيسى

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اتخذ خطوات مهمة في إعادة هيكلة الشركات، وذلك من خلال الاعتماد على فكر القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها لجنة التصدير بالجمعية بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي ستواجه الوزير في ذلك، ولكن تلك الخطوات هامة لإعادة القطاع العام إلى مكانته وبريقه.

وأشاد "عيسى" بتعيين الوزير لنائب رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، بمنصب رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء.

ومن جانبه؛ قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن الندوة اليوم تأتي بهدف التعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف استخدامه في الترويج للمنتجات المصرية للنفاذ بها إلى الأسواق العالمية وخاصة السوق الإفريقي، من خلال مروجين محترفين في 16 فرع / نقطة ارتكاز لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن اللجنة تسعى للتعاون مع الوزارة من اجل التغلب على بعض المعوقات التي تواجه التصدير،  وخاصة في الشحن والذي يعد عنصرا اساسي وحيوي للتصدير.

الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت مبادرة جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في اطار العمل علي التوسع في فتح أسواق جديدة في أفريقيا بالإضافة إلى  تنشيط الصادارات المصرية حيث تم إطلاق كتالوج اليكتروني للترويج للسلع المصرية والمنتجات منا يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها خارجيا والعمل علي تنمية نشاط التصدير بالتعاون بين شركة النصر للتصدير والقطاع الخاص.

مصر خلال اليوم استيراد السوق عمل تعز جمعية عالمية التجارى الخارجية التجارة مجلس الوزراء على

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