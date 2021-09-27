استدعاء سيدة متهمة بالشروع في قتل والدة طليقها وسرقتها بالمرج

أمرت نيابة المرج، الاثنين، باستدعاء المتهمة بالتعدي على والدة طليقها وسرقتها بمنطقة المرج، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.



وقالت “رضا.م”، في أقوالها تم الطلاق بين ابنى وزوجته منذ سنتين، وفور طلاقهما تركت طفلهما بكل إرادتها ومنذ شهرين اتصلت هاتفيا وطلبت رؤية نجلها وحضرت لرؤيته عدة مرات وبآخر مرة حضرت لرؤيته أخبرتها بأنه سافر مع والده فجن جنونها وأنهالت على بالضرب المبرح حتى فقدت الوعى، وعندما استوعبت ما حدث اكتشفت سرقتها مصوغاتى الذهبية.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من سيدة تتهم طليقته ابنها بالتعدى عليها بالضرب المبرح وسرقة مصوغاتها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.