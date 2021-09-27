الإثنين 27 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

التنمية المحلية: قبول 82 ألف طلب تقنين أوضاع وتسليم 35 ألف عقد بالمحافظات

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن  هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التى بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة.

وشدد "شعراوى" خلال لقائه محافظين الإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، عبر الفيديو كونفرانس، على حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم فى تقنين أوضاعهم الغير قانونية ، هذا لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.

وقال الوزير أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة حوالي 82 ألف طلب تم تسليم حوالى 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد وجارِ استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بكل دقة خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.

كما شهد الاجتماع أيضًا استعراض عددًا من الملفات والموضوعات التى تهم المواطن وعلى رأسها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية وآخر مستجدات مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.

وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي جهات الدولة المعنية لموجة الـ18

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