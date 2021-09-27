اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ شبيكة بملوى

أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

واوضح أن المديرية تنظم اليوم ، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوى ، خلال يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلي ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا

وتابع أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية التحرير بمركز مغاغة، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1485 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 289 حالة جراحة، و446 حالة اطفال و210 باطنة و84 قلب و90 نساء و90 اسنان و135 جلدية و38 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 172 تحاليل مختلفة وعمل 14 حالة موجات صوتية، وعمل 8 حالات رسم قلب وعمل 9 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 79 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 77 متردد.