الإثنين 27 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية الشيخ شبيكة بملوى

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

واوضح أن المديرية تنظم اليوم ، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوى ، خلال يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلي  ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا 

 

 

وتابع أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية التحرير بمركز مغاغة، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1485 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

 

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 289 حالة جراحة، و446 حالة اطفال و210 باطنة و84 قلب و90 نساء و90 اسنان و135 جلدية و38 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 172 تحاليل مختلفة وعمل 14 حالة موجات صوتية، وعمل 8 حالات رسم قلب وعمل 9 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 79 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 77 متردد.

صحة المنيا 12 قافلة طبية قرية الشيخ شبيكة رئيس مركز ملوي الدكتور محمد نادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

طالبان تمنع على الحلاقين قص اللحى وتشغيل الموسيقى أثناء العمل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 27-9-2021

وفد سورى يزور الأردن اليوم لمناقشة ملفات الطاقة والمياه والنقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

ماجد حبته

ألمانيا.. الاشتراكيون قادمون تقريبًا!

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

نواب عرب في الكنيست يُطالبون واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني