الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: بايدن فوجئ بالنتائج الأولية للانتخابات الألمانية

بايدن
بايدن

قالت صحيفة "شبيغل" الألمانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوجئ بالنتائج الأولية للانتخابات في ألمانيا، التي حلّ فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (SPD) في المركز الأول.

 

وعند إبلاغ بايدن بالنتائج الأولية للسباق الانتخابي في ألمانيا، في سياق تواصله مع الصحفيين، رد قائلا: "عجبا! إنهم أقوياء"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

 

ووفقا للاستطلاع الذي نظمته قناة ARD التلفزيونية، حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على 25% من أصوات الناخبين.

 

وحصل حزب "الخضر" على 15%، لتتوزع الأصوات بين الأحزاب الأخرى كالآتي: "البديل اليميني" (11%)، "الديمقراطيون الأحرار" (11%)، "اليسار" (5%).

 

وبناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها ألمانيا اليوم الأحد، سيتم تشكيل حكومة برئاسة مستشار جديد خلفا لأنجيلا ميركل التي قادت البلاد على مدار 16 عاما.

 

وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في واشنطن، وبحث الجانبان منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، خلال اللقاء مازح بايدن مودي حول وجود عائلات تحمل لقبه في الهند.

 

وأشار بايدن إلى أنه بعد فترة وجيزة من انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، تلقى رسالة من رجل في مومباي قال إن اسمه الأخير هو بايدن أيضا، وأنه لم تتح له الفرصة قط للمتابعة.

 

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن بايدن حينما شغل منصب نائب الرئيس الأمريكي، زار الهند وتذكر أن الصحافة المحلية سألته عما إذا كان لديه أي أقارب هنود، حيث أعاد سرد قصة الرسالة، وقال إن الصحافة الهندية أبلغته في اليوم التالي بوجود عدد قليل من الأشخاص يحملون لقب بايدن في الهند.

 

وأضاف بايدن: "اكتشفت أن هناك نقيبا يدعى جورج بايدن كان قبطانا في شركة إيست إنديا تي في الهند"، وبدا أنه يشير إلى شركة الهند الشرقية البريطانية التي كانت قوة تجارية لقرون سيطرت على التجارة في الهند المستعمرة وأجزاء من جنوب شرق آسيا".

 

وتابع مازحا: "إنه لأمر صعب بالنسبة لرجل إيرلندي أن يعترف بهذا"، في إشارة منه إلى شركة الهند الشرقية التي أرست أسس الإمبراطورية البريطانية، لكنها لم تعد موجودة منذ أكثر من 150 عاما.

الاول بايدن صحي نتائج الالمانى الالمان النتائج الألمانية لانتخابات الأولية انتخابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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