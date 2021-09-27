بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية والتنظيم والوحدات القروية بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم ، اعتماد أكبر حركة تنقلات لرؤساء الإدارات الهندسية بمدن ومراكز وأحياء المحافظة، إلى جانب حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة طوخ.

وتضمنت حركة التنقلات الخاصة بالإدارات الهندسية والتنظيم بمجالس مدن ومراكز وأحياء القليوبية كلا من رشا عبد الصادق مديرا للإدارة الهندسية بقليوب وصفاء عبد المنعم لقها وحنان معوض لكفرشكر ومريم عوض لحي شرق شبرا الخيمة وحمد إسماعيل لشبين القناطر.

تم وتجديد الثقة في كل من مدحت مختار مديرا للإدارة الهندسية بطوخ ونجاة صلاح لحي غرب شبرا وصلاح امين لمدينة الخصوص ومني عبد العزيز للقناطر الخيرية وصباح سالم لمركز ومدينة الخانكة.

و تقرر تعيين إبراهيم فودة مديرا للتنظيم بمركز ومدينة قليوب وأمير فوزي لبنها وليلي نبيل لطوخ ومني الخولي لشبين القناطر وحاتم عبد الحكيم لمركز ومدينة كفرشكر،

وتجديد الثقة في كلا من نبيل ساويرس مدير للتنظيم في مدينة قها وحمدي قطب بحي غرب شبرا وودينا ماهر بحي شرق شبرا وعبد الكريم شحاتة بمدينة الخصوص وسمير عبد الرحمن بالقناطر الخيرية وعادل جاد بمركز ومدينة الخانكة.

- حركة التنقلات

كما شمل القرار نقل كلا من محمود السيد الى ديوان عام المحافظة ودعاء بندق لمدينة قها ونادية رفعت وهاجر رشاد لمركز قليوب وسمير السيد وهبة الله احمد وانتصار صالح وخليل عبد المجيد لحي شرق شبرا وهند احمد ولمياء سعد لمدينة الخصوص



في السياق ذاته إعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات القروية على مستوى مركز ومدينة طوخ، والتي شملت 9 من رؤساء الوحدات القروية، فيما تم تجديد الثقة في محمد أبو النور رئيسا للوحدة المحلية بأجهور الكبرى

وتضمنت الحركة لحركة ندب كلا من عبد الفتاح العزب للعمل رئيسا للوحدة المحلية بترسا وصبحى إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية ببلتان وأيمن حسين رئيسا للوحدة المحلية بالعمار الكبرى ورضا قنديل رئيسا للوحدة المحلية بمشتهر ومحمود أحمد رئيسا للوحدة المحلية بكفر منصور،ونجلاء شعبان رئيسا للوحدة المحلية بميت كنانة وعماد الشاعر رئيسا للوحدة المحلية بنامول وريهام عبد الرحيم رئيسا للوحدة المحلية بالدير ومحمود عبد المعز رئيسا للوحدة المحلية بأكياد دجوى.



وتم إلغاء ندب علاء حسنى من العمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر وعودته للعمل بالوحدة المحلية لمدينة قها جهة عمله الأصلية، وكذلك تكليف نعمات مهدى من العاملين بالمستوى "الثانى أ" بمجموعة التنمية الإدارية للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر لحين شغلها بالطرق القانونية