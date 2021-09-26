حصاد القوى العاملة اليوم.. تنظيم برنامج تدريبي مع «الأرثوذكسية» للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عدد من الأحداث الهامة، حيث نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متمثلة في أسقفية الخدمات برنامج تدريبي للعاملين بالأسقفية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، وذلك على مدار يومين، لعدد يتراوح من 45 موظف إلى 55 موظف.

يأتي ذلك البرنامج التدريبي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وضمن اهتمام وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى القومي، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب المصري والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

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كما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، عن تعيين 581 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 من ذوي القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1405 شباب منهم 25 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الوزير أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 76 شكوى، تمت تسوية شكوى، وحفظ 24 منها، وإحالة 9 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 42 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 9 آلاف جنيه لـ3 عمال منحة زواج، و10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل.

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ومن جانبه قال السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، إن المديرية أجرت خلال شهر أغسطس الماضي، حملات تفتيشية من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 501 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفرت عن تحرير39 محضراً عمالياً.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، أنه تم عقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 148 منشأة، من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وتحرير 28 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

https://www.dostor.org/3582012