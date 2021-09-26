أشهر الانظمة الغذائية لعارضات الأزياء

تشتهر عارضات الأزياء بأجسادهن المثالية والمتناسقة وعلى مر السنين كشفت العديد من عارضات الأزياء الشهيرات تفاصيل نظامهم الغذائي مع ممارسة التمارين الرياضية، وهذا نقدمه لكم في التقرير التالي:

الكومبوتشا:

وهو مشروب مخمر له العديد من الفوائد الصحية تفضل العديد من عارضات الازياء شرب هذا المشروب لفوائد متعددة وهو عبارة عن شاي الاعشاب مع عسل النحل وعصير العنب.

سلطات فواكه:

نظرًا لأن العارضات دائمًا في حالة تنقل من مكان لأخر، فإنهم يفضلون تناول أطباق سلطة الفاكهة كما أنه يروي رغباتهم الشديدة في تناول الحلوى.

سلطات نباتية:

لا شك أن السلطات هي الاختيار الغذائي الأكثر شعبية بين عارضات الأزياء تمنحهم السلطات النباتية جميع العناصر الغذائية الضرورية بدون دهون مضافة.

البروتينات الخالية من الدهون:

العناصر البروتينية الخالية من الدهون مثل السمك الأبيض أو التوفو وهو الجبن المصنوع من حليب الصويا هي أيضًا بعض اختياراتهم الشائعة.

الخضروات:

البروكلي والقرنبيط والطماطم والكوسا والجزر

الفاكهة:

التوت والتفاح والبرتقال والخوخ والكمثرى.

البروتينات:

الدواجن والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون والبيض.

الحبوب الكاملة:

الكينوا ، الأرز البني ، الشوفان.

المكسرات:

الجوز واللوز والفستق والكاجو.

البذور:

بذور الشيا ، بذور اليقطين، بذور الكتان.

البقوليات:

الحمص والفول والعدس.

الدهون الصحية:

زيت جوز الهند وزيت الزيتون والأفوكادو.

نماذج الأشياء التي لا تأكل:

الوجبات السريعة:

الوجبات السريعة تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة لهذا السبب ، تتجنب العارضات تناول الوجبات السريعة ، حتى وما لم يكن يوم الغش.

مادة الكافيين:

تميل منتجات الكافيين أو القهوة إلى زيادة الوزن بشكل بسيط، ولهذا السبب تشرب العارضات القهوة ثم يقومون بممارسة الرياضة.

منتجات الألبان:

يميل بعض الناس إلى الشعور بالانتفاخ بعد تناول منتجات الألبان كما أنها مليئة بالدهون المشبعة التي تسد الشرايين والكوليسترول لذلك تتجنب العارضات تناول الأشياء المكونة من الحليب أو منتجات الألبان الأخرى.

السكر:

يعتقد الخبراء أن استهلاك السكر هو السبب الرئيسي للسمنة إلى جانب بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، وهذا هو سبب تفضيل العارضات تناول الفاكهة وشربها بدلاً من تناول السكر الابيض.

الغولتين:

تم ربط الغلوتين بالعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الأمعاء.

الأطعمة المصنعة:

رقائق البطاطس ، البسكويت ، البسكويت المملح ، الوجبات السريعة ، المخبوزات