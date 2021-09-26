المعمل الجنائى: لا شبهة جنائية حول حريق شقة سكنية بالمرج

كشف تقرير المعمل الجنائي حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في المرج، أن ماسًا كهربائيًا نتيجة زيادة الأحمال سبب اندلاع النيران، ولا وجود لشبهة جنائية حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية نجحوا فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.