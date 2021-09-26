الجزائر تنقل المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي وشقيقه لسجن الحراش

نقلت السلطات الجزائرية رجل الأعمال التونسي والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي وشقيقه، اليوم، من سجن بوصوف بقسنطينة إلى سجن الحراش.

وأوضحت السلطات الجزائرية أن عملية نقل القروي وشقيقه تمت بعد تحويل ملف قضيته من القطب المتخصص لقسنطينة إلى قطب محكمة سيدي امحمد، فمن المقرر أن يشرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بذات المحكمة على استكمال مجريات التحقيق القضائي، حسب قناة "النهار" الجزائرية.

وتتهم السلطات الجزائرية، نبيل القروي وشقيقه متهمان بالدخول إلى البلاد واجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

وأصدرت السلطات القضائية الجزائرية، مطلع الشهر الجاري، قرارًا بإيداع رئيس حزب "قلب تونس"، رجل الأعمال، نبيل القروي، قيد الحبس المؤقت بجانب شقيقه، البرلماني، غازي القروي، و4 مواطنين جزائريين من بينهم امرأة.

تونس تلاحق مهربي نبيل القروي

واعتقلت قوات السلطات التونسية، نهاية أغسطس الماضي، أحد المشتبه بهم في تهريب رئيس حزب "قلب تونس" والمرشح السابق للرئاسة، نبيل القروي وشقيقه عضو البرلمان غازي القروي، في منطقة حدودية مع الجزائر.

ووفق إذاعة "موزاييك" التونسية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة الواقعة غرب تونس، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب القروي وشقيقه إلى الجزائر، إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بمحافظة القصرين.

كما بدأت عمليات التحري مع المشتبه به، بينما يتواصل البحث عن المشتبه به الثاني.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لنبيل القروي في تونس

يذكر أن القروي قد تغيب عن الساحة السياسية والإعلامية منذ الإفراج عنه شهر يونيو الماضي وقد ترددت أخبار مؤخرًا حول سفره إلى فرنسا.

كان قد أعلن القضاء التونسي، يوليو الماضي، عن فتح تحقيق بشأن حصول 3 أحزاب سياسية بينها حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، على تمويلات أجنبية خلال الحملات الانتخابية سنة 2019.

وقال مصدر قضائي إنه تم فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب سياسية، بينها النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها أموالًا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها القبض على القروي، فقد تم الإفراج يونيو الماضي عن قطب الإعلام التونسي والمرشح للانتخابات الرئاسية الماضية الملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد.