ريم بسيونى: الإعلان عن أبطال روايتى بعد تحويلها لعمل درامى قريبًا

قالت الكاتبة ريم بسيوني إن زياراتها لمسجد السلطان حسن مع عدد من القراء بعد رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» يعود لكونها ترى أن الأماكن لها روح، بحسب وصفها.

وفيما يتعلق بحصولها على عدد من الجوائز، قالت «بسيونى» خلال أمسية منتدى الثقافة والإبداع، إن حصولها مثلا على جائزة نجيب محفوظ عن المجلس الأعلى للثقافة واقتران اسمها به يعنى الكثير لأنها ترى أن نجيب محفوظ من أصدق الكتاب في العالم، وترى أن لنجيب العديد من الأعمال التى تتمنى أن تدرس حول العالم.

وفيما يتعلق بتحويل روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» لعمل درامي أشارت إلى أنه قريبا سيتم الإعلان عن أسماء نجوم العمل الدرامي من قبل الشركة المنتجة.