الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الليرة اللبنانية في ختام تعاملات اليوم الموافق آخر أيام الأسبوع في لبنان، حيث سجل متوسط سعر الصرف اليوم الأحد، 16 ألفًا و400 ليرة لكل دولار، وكان متوسط سعر الصرف قد استقر نسبيًا في السوق الموازية فيما ارتفع بشكل طفيف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي أمس الأول في آخر يوم عمل بالأسبوع.

وسجل سعر صرف الدولار على مدار اليومين الماضيين 16 ألفًا و200 ليرة لبنانية، فيما بلغ على منصة صيرفة حتى أمس الأول 14 ألفًا و300 ليرة لكل دولار، وفي البنك، يبقى سعر صرف الدولار الرسمي ثابتًا منذ أكثر من عشرين عامًا عند حد 1507 ليرات للدولار الواحد.

جدير بالذكر أن المصالح الحكومية وأغلب الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين محليًا يتم تسعير الدولار فيها وفقًا لسعر الصرف الرسمي، مثل خدمات المحمول والإنترنت، أما السلع الأساسية التي تتدخل الدولة في عمليات استيرادها مثل البنزين والأدوية فيتم تسعير الدولار فيها على أساس سعر منصة صيرفة، فيما يتم تسعير الدولار في استيراد السلع العامة والخدمات غير الحكومية، فيكون على أعلى سعر صرف خلال الفترة وزيادة تحسبًا لأي تغيير مفاجئ في سعر الصرف.

صرف الدولار الأمريكي الليرة اللبنانية لبنان مصرف لبنان المركزي المصالح الحكومية

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