الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عبوة ناسفة» كتاب جديد يصدر عن هيئة الكتاب

عبوة ناسفة
عبوة ناسفة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي، كتاب كوميكس جديد بعنوان «عبوة ناسفة» عن حكاية الشهيد مصطفى عبيد كتبها هيثم عبد ربه السيد، رسوم أحمد جعيصة، عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل، وتقدم توثيق لبطولات رجال الجيش والشرطة، وتخليد سير الشهداء.

و«عبوة ناسفة» توثق بطولة الشهيد الرائد مصطفى عبيد الضابط بقطاع المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، واستشهد في يوم ٥ يناير ٢٠١٩ إثر انفجار عبوة ناسفة أعلى مسجد بجوار كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم الشهيد مصطفى عبيد خلال الاحتفال بالذكرى الـ ٦٨ لعيد الشرطة، كما تم ترقيته بعد استشهاده إلى رتبة مقدم.

رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي كوميكس الكاتب الصحفى محمد نبيل حكايات الولاد والأرض

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