الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء قسم الحاسبات بهندسة الأزهر لـ17 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قسم النظم والحاسبات وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة، لجلسة 17 أكتوبر المقبل.

أقام محمد حامد سالم، المحامي وكيلًا عن عمار البرعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية البكالوريوس في الهندسة الكهربية شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة جامعة الأزهر وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7818 لسنة 75 ق كلا من وزير التعليم العالي، وزير القوى العاملة، ونقيب المهندسين، وشيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

كما ذكرت الدعوى أن المدعي تخرج في كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر وحصل على شهادة التخرج تفيد أنه حاصل على درجة الاجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد وقام مجلس جامعة الأزهر باعتماد نتيجة المدعي بتاريخ 25/7/2017.

فيما تابع المحامي أن قسم النظم والحاسبات هو قسم دخيل على كلية الهندسة جامعة الأزهر، حيث كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، وتم استئصال هذه الشعبة من قسم الهندسة الكهربية، وتم إنشاؤها كقسم منفصل ومستقل بالكلية وتم تغيير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها "قسم النظم والحاسبات "وهذا القسم بهذا المسمى قسم النظم والحاسبات، غير معترف به وغير موجود في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى، وأصبح مسمى هذا القسم المنفصل قسم النظم والحاسبات، يتشابه مسماه مع مسـميات أخــــرى مثل هندسة الحاسبات والاتصــالات وأقسـام كليات الحاسبات والمعلومات.

على مستوى جامعات الجمهورية، لم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي اعتراف من نقابة المهندسين أو أي اعتراف من الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.

محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية قسم النظم والحاسبات كلية الهندسة جامعة الأزهر بكالوريوس الهندسة الكهربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بدءًا من أكتوبر المقبل

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

انخفاض تدريجي.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

النساء يحصدن جوائز مهرجان سان سيباستيان.. وبلو مون للرومانية ألينا غريغوريه أفضل فيلم

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

القلق من المناخ .. جديد علم النفس

حسين دعسة

الصفقة الإيرانية.. والهروب من نيويورك

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

السلطات الإسرائيلية تفرج عن القيادية خالدة جرار

«فتح»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه