«البرهان» يشيد بتصدى الجيش السودانى للعدوان الإثيوبى على الفشقة

أعرب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، عن شكره لكل القوات النظامية محييا المرابطين في الثغور بمنطقة الفشقة وام براكيت الذين تصدوا بالأمس لتوغل للقوات الإثيوبية.

وأثنى البرهان بالجهود المتعاظمة التي يضطلع بها القائمون على إدارة مركز السودان للقلب في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيدا بالتطور والطفرة التكنولوجية والطبية التي وصل إليها قطاع الخدمات الطبية في السودان.

وحيا البرهان خلال مخاطبته صباح اليوم افتتاح الإمتداد الجديد لمركز السودان للقلب بالخرطوم مجاهدات القوات المسلحة.. مؤكدا حرص المؤسسة العسكرية على سلاسة التحول الديمقراطي والتزامها القاطع بعدم الانقلاب على التغيير والوقوف مع الشعب السوداني وإرادته حتى الوصول لإنتخابات حرة ونزيهة، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن أسفه لما يشاع ويروج له عن المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مؤسسة راسخة تعمل لوحدة السودان وهي الوصي والضامن والحامي لوحدة البلاد، مجددا عدم السماح لأي جهة بالمساس أو التشكيك في وطنية وولاء منسوبيها.

وأكد البرهان قومية القوات المسلحة داعيا كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير والأحزاب السياسية ومركزية الحرية والتغيير للعمل سويا من أجل تحقيق قيم وشعارات الثورة التي ينشدها الشعب.

وفي وقت سابق أكد البرهان، التزام القوات المسلحة بشكل قاطع بألا تنقلب على الثورة، مشددًا على أن القوات المسلحة هى الأحرص على الانتقال الديمقراطي وعلى أن تنتهي الفترة الانتقالية بسلاسة وبإجراء الانتخابات.

وقال البرهان، في كلمة خلال افتتاح منشأة طبية تابعة للقوات المسلحة اليوم الأحد: “هناك من لا يريد إجراء الانتخابات ولا يريد أن تنتهي الفترة الانتقالية، وأنهم مصممون على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه”.

وأضاف: "نحن كفيلون بتطهير القوات المسلحة من أي انتماءات، ومن تم القبض عليهم في محاولة الانقلاب الفاشلة سنعلن للناس انتماءاتهم وسنقدمهم لمحاكمات سيشاهدها الجميع".