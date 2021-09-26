الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: سنرد بحكمة إذا فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات روسية

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا ستتصرف بحكمة في اختيار الرد حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 35 من المسئولين ورجال الأعمال الروس.

وأضاف بيسكوف في تصريح أوردته وكالة (تاس) الروسية: "سيتعين علينا الرد بحكمة"، مشددًا على أن الرئيس فلاديمير بوتين سيظهر الحكمة إذا كانت هناك حاجة لذلك.

وتابع بيسكوف أن بوتين على علم بمبادرة فرض عقوبات على 35 روسيًا، مشيرًا إلى أن رد فعله في هذا الصدد متوقع تمامًا لأنه من الصعب فهم هذا التوجه بعد ما تحدث فيه رئيسا روسيا والولايات المتحدة في قمتهما في جنيف.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، أعطى مجلس النواب الأمريكي الضوء الأخضر لتعديل على مشروع قانون ميزانية الدفاع يوصي البيت الأبيض بإدراج 35 مواطنًا روسيًا في قائمة العقوبات، بينهم وزراء ورجال أعمال كبار وصحفيون، ويرى المشرعون الأمريكيون أن هؤلاء الأشخاص ربما يكونون متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان.

كان بيسكوف قد حذر - في وقت سابق - أنه في حال أقرت الإدارة الأمريكية عقوبات الكونجرس الأمريكي ضد روسيا، فإن هذا سيقوض روح القمة الروسية - الأمريكية في جنيف وآمال استئناف الحوار بين البلدين.

وقال: "من الواضح أن المضي في اتجاه العقوبات من قبل أعضاء الكونجرس الأمريكي لا يهدأ، ولكن هذا القانون لا يزال أمامه العديد من الإجراءات، التي يتعين القيام بها".

وأضاف: "السؤال الملح يكمن في ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستستجيب لتوصيات الكونجرس بفرض عقوبات جديدة على روسيا"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه قول أي شيء حتى الآن حول هذا الموضوع.

وأكد بيسكوف أن تبني الإدارة الأمريكية لفرض هذه العقوبات على بلاده يمثل السيناريو الأسوأ لتطور العلاقات بين البلدين، قائلا: "إن هذا من شأنه أن يقوض بشكل كبير روح قمة جنيف والآمال المتواضعة في استعادة نوع من الحوار الموضوعي بين موسكو وواشنطن".

الرئاسة الروسية الكرملين دميترى بيسكوف روسيا الولايات المتحدة

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