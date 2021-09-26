تخصيص 7 وحدات جديدة لتلقي لقاح كورونا بمراكز وقرى الغربية

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تخصيص 7 وحدات صحية جديدة لتلقى لقاح كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة لتخفيف العبء عن المواطنين بجميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد، وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أشار وكيل الوزارة إلى أن أماكن تلقى اللقاح سيتم توزيعها على مراكز المحافظة المختلفة الأماكن هى إدارة طنطا أول وحدة محلة مرحوم وحدة تلبنت قيصر وحدة شوبر، ثانيًا إدارة طنطا ثان وحده دفرة وحدة اخناواى، ثالثًا إدارة المحلة أول وحدة بشبيش وحدة محلة أبوعلى وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين، مؤكدًا أنه سيبذل الجهود لزيادة عدد المراكز بالغربية حتى يتم التيسير على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في إطار متصل، في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة المواطنين وتوجيهات الرئيس السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهه الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وتنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أكد د. عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار فعاليات حملة "معًا.. نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم وذلك بدءًا من ميدان السيد البدوي وانتهاءً بمنطقة استاد طنطا الرياضي.