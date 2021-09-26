رئيس جامعة الفيوم يكرم لبنى وأميرة لتحديهما للأمية (صور)

استقبل محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة لبنى صالح عبد المولى، ابنة قرية المحمودية التابعة لمركز إطسا، والحاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية، والطالبة أميرة شعبان الملتحقة بكلية الطب بالفيوم لهذا العام بعد حصولها على مجموع ٩٤٪ باعتبارهما نموذجين مشرفين في تحدي الأمية وطلب العلم، وذلك اليوم ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١

رئيس جامعة الفيوم يكرم لبنى وأميرة

وصرح محمد سعيد أبو الغار أن جامعة الفيوم تقدم إسهامات كبيرة للقضاء على الأمية، وتمد يد العون لكل الساعين في هذا الاتجاه، كما عقدت مؤخرا بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية لتعليم الكبار بالفيوم؛ والتي يقوم طلاب الجامعة بموجب هذا التعاون بمحو أمية عدد من الأفراد لكل طالب خلال العام، وذلك ضمن مشروع التنور المجتمعي.

رئيس جامعة الفيوم يكرم لبنى وأميرة

كما أثنى على الجهود الكبيرة والإرادة القوية للدكتورة لبني، والطالبة أميرة، بوصفهما نموذجين يحتذى بهما في طلب العلم والمثابرة، وتحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بمنح الطالبة أميرة شعبان، منحة دراسية تشمل المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الدكتورة لبنى صالح، وتسليمها درع الجامعة تقديرًا لجهودهما ومثابرتهما في مراحل التعليم المختلفة؛ حيث خاضت مشوارا مضنيا منذ الالتحاق بفصول محو الأمية، وصولا للمرحلة العلمية المرموقة التي حققتها.

رئيس جامعة الفيوم يكرم لبنى وأميرة

من جانبها، عبرت لبني صالح عن امتنانها لإدارة الجامعة لدعوتها وتكريمها وتقدير جهودها في الحصول على الدكتوراه.

فيما قدمت الطالبة أميرة شعبان شكرها لرئيس الجامعة لموافقته على منحها منحة دراسية كاملة طيلة أعوام الدراسة بكلية الطب بالفيوم.

رئيس جامعة الفيوم يكرم لبنى وأميرة