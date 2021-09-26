تفاصيل بتر ساق فتاة وإصابة شقيقها بنزيف في حادث زفاف بالشرقية

شهدت قرية المزارقة بدائرة مركز فاقوس بالشرقية وقوع حادث مأسوى لفتاة شابة وشقيقها الطفل أثناء استعدادهم للتوجه لحفل زفاف.

وأكد محمد، نجل عم الفتاة المصابة وشقيقها، لـ“ الدستور” أن حال أسرتها سيئ ويخيم عليهم حالة من الإضطراب بعد وقوع الحادث الذى كان مفاجئًا بعدما كانوا يستعدون للذهاب لحفل زفاف أحد أفراد العائلة".

أضاف أن المصابة تدعى خلود السيد وهى فتاة شابة وتم بتر قدمها اليسرى، ودخلت فى غيبوبة، فيما أصيب شقيقها الأصغر عبد الله بنزيف فى البطن، وتم حجز الطفل بمستشفى فاقوس العام، فيما جرى نقل خلود لمستشفى الزقازيق العام لعدم استقرار حالتها.

أوضح نجل عم المصابين أن حالة من الإضطراب والفزع والحزن تسود منزل عائلتهما، بعد صدمة الحادث الذى تعرضت له الطالبة الشابة وشقيقها، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة إتخاذ إجراء صارم ضد مرتكب الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على المتهم فى الواقعة مرتكب الحادث المأساوى الذى أدى لإصابة خلود وشقيقها، بعد أن تبين من تفريغ كاميرات المراقبة قدوم السيارة بسرعة جنونية، وأثناء محاولة قائدها الاستدارة على الطريق ارتطم بعمود كهرباء كان يقف بقربه مجموعة من الأطفال والفتيات، فصدمتهم وأحدثت إصابتهم، فيما أنقذت العناية الإلهية أصغر طفل كان يقف فوق قاعدة العمود الخرسانية، مما حال دون دهسه بالسيارة المسرعة.

وتبين أن مرتكب الواقعة يدعى “سعيد.أ”، سمكرى سيارات من أهل القرية وكانت السيارة قيد الإصلاح، بعدما قرر التنزه بها، وبسبب السرعة الجنونية اختل توازن السيارة فصدمت الفتاة وشقيقها، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.