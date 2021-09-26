الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تكشف تفاصيل جولة رئيس الهيئة بالإسماعيلية

الجولة التفقدية للدكتور
الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفاصيل الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

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الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن رئيس مجلس إدارة الهيئة، قام بتفقد أقسام الداخلي والعيادات الخارجية والعناية المركزة، وقام باستطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم للإطمئنان على سير العمل بالمجمع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي

كما تفقد الدكتور أحمد السبكي، تفعيل النظام الإلكتروني المميكن وآلية سير العمل به داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، وشدد على تذليل كافة التحديات أمام المنتفعين، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة لكافة المنتفعين بالمنظومة، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية لكافة المواطنين.

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الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي

وأكد السبكي، أن هدف الزيارات الميدانية هو ضمان انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع وتحقيق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة، والاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والتأكد من جاهزية وكفاءة المنشأة وتوافر كافة المستلزمات والأدوية بها، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم، وذلك بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

ووجه السبكي كافة العاملين ورؤساء الأقسام داخل المجمع، بضرورة متابعة جاهزية الأقسام وتوافر مخزون من المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي، مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سرير داخلي وطوارئ ورعاية وإفاقة، قسطرة القلب بالإضافة إلى 16سرير للعمليات وللولادة الطبيعي، فيما يخدم المجمع جميع أهالي محافظة الإسماعيلية البالغ عددهم 1.400مليون مواطن.

رافق السبكي، خلال جولته التفقدية اليوم بمحافظة الإسماعيلية، وفد من قيادات الهيئة شمل الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور عادل تعيلب، مدير الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسة الطبية بالهيئة، الدكتور أحمد بسيوني، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور قطب السيد ، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية.

الرعاية الصحية مجمع الاسماعيلية الطبي الخدمة الطبية المنتفعين جاهزية الأقسام أقسام الداخلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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