الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما الفرق بين قراءة القرآن والتلاوة والتجويد والترتيل؟.. الإفتاء تجيب

ما هو الفرق بين قراءة القرآن والتلاوة والتجويد والترتيل؟ هذا السؤال تلقته دار الإفتاء المصرية عن الفرق بينها.

الفرق بين قراءة القرآن والتلاوة والتجويد والترتيل.. القرآن الكريم هو كتاب الله، عز وجل، فقال الله تعالى في سورة (المزمل:4) {ورتّل القرآن ترتيلاً}، فقراءة القرآن بتدبر وتأنٍ يساعدنا على فهم كلام الله عز وجل وما أمرنا به وما نهى عنه.

ما الفرق بين قراءة القرآن والتلاوة والتجويد والترتيل؟

 وردت إجابة دار الإفتاء المصرية على السؤال بأنها كلها يصدق عليها أنها قراءة للقرآن، أما التجويد والترتيل فهما طريقان من طرق التلاوة، فيوجد بالترتيل نوع من الحدر مثل إذاعة القرآن الكريم، والتجويد به قراءة متأنية يُراعى فيها استعمال المقامات مثل فقرة القرآن المجود في إذاعة القرآن الكريم.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين أو غير ذلك. 

الف بين قراءة القرآن التلاوة التجويد الترتيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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