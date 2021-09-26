ننشر تقرير الطب الشرعي في مقتل «الجدة حميدة» في امبابة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة لمقتل الجدة حميدة على يد حفيدتها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة إمبابة، وحملت في القضية رقم 26784 لسنة 2020 جنایات امبابة والمقيدة برقم 4035 لسنة 2020 کلي شمال الجيزة.

ونستعرض في هذا التقرير تقرير الصفة التشريحية حول الواقعة.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها أن الإصابة الموصوفة بالعين والجفن السفلي لعين اليمني بالكشف الظاهري والإصابتين المواصفتين بالرأس بالصفة التشريحية إصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضدة أيًا كان نوعها.

وأضاف التقرير أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة و جائزة الحدوث من مثل جسم مسدس معدني كما هو وارد بالمذكرة التكميلية.

وأشار التقرير إلى إن الوفاة تعزي إلى الإصابات الرضية بالرأس وما أحدثته من نزيف بالمخ مما أدى إلى تثبيط المراكز الحيوية بالمخ مما أدى إلى الوفاة.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة الكلية، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "م. ع" 30 سنة، عامل بورشة ألومنتال وحديد، ومقيم شارع العشرين في فيصل ( محبوس)، و" ش. ا"، 29 سنة، طباخة وعاملة بالبيوت، مقيمة ناهيا في بولاق الدكرور بالجيزة، (محبوسة )، و"ح. و"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمة شارع العشرين فيصل بالجيزة (محبوسة)، و"م. ع" 24 سنة، سائق "توكتوك" وحاليًا عامل بمصنع ألوميتال ومقيم في المنيرة بامبابة (محبوس)، و"س. ع"، 35 سنة، طباخة، ومقيمة في عزبة المفتي بالجيزة (محبوسة)، لأنهم في يوم 2020/11/20، بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة، المتهمين الأول والثانية قتلا المجني عليها "حميدة. ع" عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بان توجها إلى مسكنها حيث أيقنا سلفًا تواجدها به وطرقت الثانية الباب وما أن أطلت المجني عليها حتى كال لها المتهم الأول ضربات بجسم سلاح (محدث صوت)، استقرت برأسها فأحدث إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها، وكان ذلك بقصد التأهب لارتكاب جنحة سرقة ارتبطت بتلك الجناية، وهي أنه في ذات المكان والزمان سرقا المنقولات المبينة وصفة وقيمة والمملوكة للمجني عليها حال حمل المتهم الأول سلاح ظاهر (محدث صوت) على النحو الوارد بالتحقيقات.