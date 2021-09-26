الأحد 26 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة مطروح: جارٍ توريد كميات التقاوى ووضع ضوابط كيفية الحصول

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن موافقة وزارة الزراعة على توريد تقاوى القمح والشعير لمزارعى مطروح بنسبة تخفيض 50% تيسيرًا على المزارعين ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة. 

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جارٍ توريد كميات التقاوى ووضع ضوابط كيفية الحصول عليها من خلال مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية مع التيسير على المزارعين استعدادًا للموسم الزراعى القادم.

IMG-20210926-WA0036
القمح

وأضاف المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه جارٍ توريد 150 طن تقاوى شعير  و100 طن قمح زنة شيكارة 30 كجم بسعر مدعم 50%، مع التأكيد على مميزات التقاوى عالية الجودة  بما يعمل على تحسين الإنتاجية، والتى سيتم توزيعها من خلال الحجز بمقر الجمعيات الزراعية المحلية الموجودة  بكل قرية أو مدينة.

وأشار إلى أنه من المستهدف هذا العام زراعة حوالى 200  ألف فدان شعير، و50 ألف فدان للقمح رى مطرى، بالإضافة إلى 15 ألف فدان رى بمنطقة الحمام وقرى البنجر. 

IMG-20210926-WA0035
القمح

وكان قد صدق اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح  بمبلغ ٥٠ ألف جنيه  لدعم المزارعين في المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بمطروح من خلال المكافحة البكتيرية، تيسيرًا على المزارعين وحفاظًا على  جودة  منتج الزيتون التى تشتهر به المحافظة. 

وأوضح المهندس أحمد يوسف أبوالكمال وكيل وزير الزراعة بمطروح في بيان إعلامي سابق، أن مديرية الزراعة  بمطروح نجحت  فى تجربة عملية المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بإحدى المزارع بمطروح، حيث  قامت بإجراء التجربة في مزرعتى  زيتون للأهالى  لعلاج دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب الأوراق الطرفية لأشجار الزيتون. 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في مطروح  أنه تم الرش باستخدام مبيد بكتيرى باسم "بروتكتو" به مادة فعالة من بكتيريا باسلس، وهي طريقة من طرق المكافحة الحيوية المستدامة مما يشجع من تواجد المفترسات فى البيئة الزراعية بشكل طبيعي وتقليل المكافحة الكيميائية، لما لها من مردود إيجابي على المزارعين بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وزارة الزراعة محافظ مطروح المزارعين التنمية الزراعية الجمعيات الزراعية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مستقبل للإخوان

الأكثر قراءة

رابط إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

مائل للحرارة لطيف ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

«رحلة العمر» تقلع بأوائل الثانوية العامة إلى دبى

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من اقتراب «إبادة البشرية»

التعليم: توزيع مناهج اللغة العربية والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أسئلة القراءة فى العالم العربى

ماجد حبته

مهلة الرئيس الفلسطينى

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

صور

صناعة الأراجوز والماريونت

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

محطة تل أبيب

المزيد

باحث فلسطيني: جرائم الاحتلال يجب أن تواجه بخطوات جدية

«الخارجية الفلسطينية» تدين «مجزرة الاحتلال» فى القدس وجنين

فلسطين تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين