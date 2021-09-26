زراعة مطروح: جارٍ توريد كميات التقاوى ووضع ضوابط كيفية الحصول

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن موافقة وزارة الزراعة على توريد تقاوى القمح والشعير لمزارعى مطروح بنسبة تخفيض 50% تيسيرًا على المزارعين ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جارٍ توريد كميات التقاوى ووضع ضوابط كيفية الحصول عليها من خلال مديرية الزراعة والجمعيات الزراعية مع التيسير على المزارعين استعدادًا للموسم الزراعى القادم.

القمح

وأضاف المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه جارٍ توريد 150 طن تقاوى شعير و100 طن قمح زنة شيكارة 30 كجم بسعر مدعم 50%، مع التأكيد على مميزات التقاوى عالية الجودة بما يعمل على تحسين الإنتاجية، والتى سيتم توزيعها من خلال الحجز بمقر الجمعيات الزراعية المحلية الموجودة بكل قرية أو مدينة.

وأشار إلى أنه من المستهدف هذا العام زراعة حوالى 200 ألف فدان شعير، و50 ألف فدان للقمح رى مطرى، بالإضافة إلى 15 ألف فدان رى بمنطقة الحمام وقرى البنجر.

القمح

وكان قد صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمبلغ ٥٠ ألف جنيه لدعم المزارعين في المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بمطروح من خلال المكافحة البكتيرية، تيسيرًا على المزارعين وحفاظًا على جودة منتج الزيتون التى تشتهر به المحافظة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف أبوالكمال وكيل وزير الزراعة بمطروح في بيان إعلامي سابق، أن مديرية الزراعة بمطروح نجحت فى تجربة عملية المكافحة الحيوية لدودة أمراض الزيتون بإحدى المزارع بمطروح، حيث قامت بإجراء التجربة في مزرعتى زيتون للأهالى لعلاج دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب الأوراق الطرفية لأشجار الزيتون.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في مطروح أنه تم الرش باستخدام مبيد بكتيرى باسم "بروتكتو" به مادة فعالة من بكتيريا باسلس، وهي طريقة من طرق المكافحة الحيوية المستدامة مما يشجع من تواجد المفترسات فى البيئة الزراعية بشكل طبيعي وتقليل المكافحة الكيميائية، لما لها من مردود إيجابي على المزارعين بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.