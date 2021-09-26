سكرتير العام الوادي الجديد يتفقد المنطقة الأزهرية بالخارجة

تفقد سيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، منطقة الوادي الجديد الأزهرية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد، بناءًا على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

حيث التقى خلالها بفضيلة الشيخ محمد عبد الجواد أحمد مدير عام المواد العربية والدينية، والسيد عبدالله سعيد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والسيد كمال سيف الدين مدير إدارة المكتبات، وبهاء الدين مرسي مدير العلاقات العامة بالمنطقة.

وقدم سكرتير عام المحافظة التهنئة لقيادات المنطقة الأزهرية بمناسبه قرب حلول العام الدراسي الجديد 2022/2021.

وأطمئن السكرتير العام على أن جميع العاملين بديوان عام المنطقة وإدارتها التعليمية الثلاث الخارجة والداخلة والفرافرة ومعاهدها الأزهرية قد تلقوا تطعيم لقاح فيروس كورونا وذلك حرصًا من القيادة السياسية على سلامة وصحة جميع العاملين بجميع معاهد المنطقة الأزهرية، وبداية عام دارسي جديد خالي من الأوبئة.

وفى ختام جولته أكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد على ضرورة التكاتف والتعاون وتضافر كافة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمنظومة العمل والنهوض بها

ووجه الدكتور أحمد عبد العظيم عمرو رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالوادي الجديد بضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وفقًا لخطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

ووجه رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالمحافظة، بالمتابعة اليومية لجميع المدارس والتأكد من الجاهزية التامة لإستقبال العام الدراسى الجديد وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى.



