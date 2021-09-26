الصحف الفرنسية في وداع أنجيلا ميركل: أقوى امرأة بـ أوروبا

ودعت مجلة لوكورييه انترناسيونال الفرنسية، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عددها الصادر اليوم الأحد، وخصصت المجلة ملفًا كاملًا لمسيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتابعت الصحيفة أنه طوال 16 عامًا في السلطة، أثبتت أنجيلا ميركل نفسها كأقوى امرأة في أوروبا، حيث جمعت بين البراغماتية والهدوء والتعاطف والحزم في نفس الوقت.

وأشادت المجلة الفرنسية، بقرار ميركل في سبتمبر 2015 بفتح الحدود لمئات الآلاف من المهاجرين.

كما نجحت ميركل في إدارة عدة أزمات كبرى، الأزمة المالية لعام 2008 ، وأزمة الديون اليونانية ، وأزمة المهاجرين، ووباء كورونا وأزمة المناخ.

فيما وصفت صحيفة لاكروا الفرنسية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالمرأة القوية المتواضعة التي نجحت في توحيد الأوروبيين في أكثر من مرة.

وقال الكاتب في صحيفة لاكروا الفرنسية ، جان كريستوف بوكان إن ميركل تولت مقاليد الحكم في ألمانيا في وقت كانت الصين تشهد نموا مذهلا ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الألماني آنذاك.

وتابع: تمتعت ميركل بقدر كبير من الحكمة لتجاوز هذه المرحلة، واستطاعت إلى ذلك توحيد الأوروبيين في أكثر من مرة.

وأضاف: الجميع يكن لميركل الإعجاب والإحترام لميركل، وأرجع ذلك إلى تحلي المستشارة بالمسؤولية وتقبل الآخرين وطرح المشاكل ومعالجتها بأكبر قدر من المسؤولية .

واختتم الكاتب: "ألمانيا والعالم لن ينسوا المستشارة التي خدمت بلدها وقضاياه لمدة 16 عامًا.

يأتي هذا فيما فتحت مراكز الاقتراع في ألمانيا، صباح اليوم الأحد، في انتخابات تشريعية غير واضحة النتائج يتنافس فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في الحكم.

ودعي الناخبون البالغ عددهم حوالى 60,4 مليونا للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نوابهم.

فيما تشير آخر استطلاعات للرأي إلى تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة وزير المال أولاف شولتز بفارق طفيف بحصوله على 25% من نوايا الأصوات، مقابل 22 إلى 23% للمحافظين بزعامة أرمين لاشين.

ويبلغ عدد الناخبين الألمان الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 60.4 مليون مواطن، من بينهم نحو 2.8 مليون مواطن ومواطنة يحق لهم المشاركة للمرة الأولى، ويخوض إجمالي 47 حزبًا الانتخابات بألمانيا.

ومن المتوقع أن يدلي الكثير من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر التصويت البريدي، وبحسب الإدارة الاتحادية للانتخابات بألمانيا، من المتوقع أن تصل النسبة إلى 40% هذه الانتخابات.

يذكر أن 28.6% ممن كان يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2017 استخدموا هذا التصويت البريدي.

وتتسم هذه الانتخابات بأهمية شديدة بالنسبة لألمانيا، حيث سيتقرر من خلالها من سيخلف أنجيلا ميركل في المستشارية بعد توليها هذا المنصب لأكثر من 16 عامًا.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي.