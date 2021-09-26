الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقار 14 دائرة مدنية وجنائية إلى أماكن جديدة

وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بنقل مقر انعقاد 14 دائرة مدنية وجنائية في محافظة البحيرة، إلى مقر جديد بطريق النصر بمنطقة أرض السلخانة.

ومن أبرز الدوائر المدنية والجنائية التي تم نقلها إلى المقر الجديد "مدني كلي ومدني مستأنف وعمال كلي، ومدني كلي حكومة وجنح مستأنف بندر ومركز دمنهور، وجنح وجنايات الطفل بندر ومركز دمنهور، ومدني وتعويضات وعمال وتجاري وضرائب، وجنائي محكمة إيتاى البارود، وجنائي محكمة حوش عيسى".

الجريدة الرسمية حافظة البحيرة أرض السلخانة مقر جديد ريق النصر

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