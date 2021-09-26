YouTube تطلق قوائم الأغاني الرائجة في مصر والسعودية والإمارات

أعلنت YouTube اليوم الأحد، عن إطلاق YouTube Charts، وهي قوائم الأغاني التي تصنف الأغاني والفنانين الأكثر شعبية في كل من السعودية ومصر والإمارات على أساس أسبوعي، مما يوفر للوسط الموسيقي طريقة أكثر بساطة وشفافية لقياس شعبية موسيقاهم وأغانيهم.

وسوف تتوفر YouTube Charts من 29 سبتمبر على YouTube Music وكذلك على الموقع الإلكتروني charts.youtube.com.

وتعتبر YouTube منصة انطلاق لمجموعة من أهم الأغاني الجديدة والقديمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعاونت المنصة على مدى سنوات عديدة مع كبرى شركات الإنتاج الموسيقي في المنطقة لتزويدهم بالأدوات والمعارف الضرورية لتنمية أعمالهم الموسيقية على YouTube.

وفي أغسطس 2021، كان هناك 170 قناة موسيقية على YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم كلٌّ منها أكثر من مليون مشترك، مقارنة بـ 18 قناة فقط في أغسطس 2017، أي بزيادة قدرها 800 بالمئة.

وفي تعليق لها على إطلاق هذه الميزة الجديدة، قالت ليليانا أبو دلو، مديرة قسم الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى YouTube: "لقد شهدت بنفسي تأثير منصة YouTube على صناعة الموسيقى العربية، حيث ساهمت هذه بإحداث تغيير كبير في طريقة تقديم الفنانين لأعمالهم من حيث الإنتاج والترويج على YouTube، وبات يجرّب الفنانون الآن تنسيقاتًا جديدة وميزات مختلفة للتفاعل مع معجبيهم، إنّ ميزة YouTube Charts الجديدة تساهم في إبراز الأغاني وإلقاء الضوء على نجاحها، وتوفر YouTube Chart مؤشر أكثر شمولاً لأداء الأغنية، مع وجود أكثر من ملياري مستخدم يسجّلون دخولهم شهريًا على YouTube".

من جانبه، قال طارق أمين، مدير YouTube لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن ننظر إلى المبدعين بصفتهم العمود الفقري لـِYouTube. وهذا يشمل أيضًا المجتمع الضخم من الفنانين الذين يختارون YouTube لإصدار أغانيهم والتفاعل مع جمهورهم، وتجريب تنسيقات جديدة للأغاني. ونحن من جانبنا سنواصل تزويد المبدعين والفنانين، بأدوات مميزة مثل فيديوهات YouTube القصيرة واستديو YouTube وقوائم الأغاني الرائجة على YouTube لمساعدتهم على الارتقاء بأعمالهم وتسريع نجاحهم على منصتنا".

وتتضمن القائمة الأساسية وهي قائمة أفضل الأغاني ما يصل إلى 100 أغنية يتم تحديثها أسبوعيًا. ويعتمد ترتيب القائمة على عدد من العوامل بما في ذلك:

مرات تشغيل الأغنية على YouTube Music

عدد مشاهدات فيديو الأغنية على YouTube

عدد مرات استخدام الأغنية في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على YouTube

وتتكون YouTube Charts من أربعة قوائم:

أفضل 100 أغنية: الأغاني الأكثر تشغيلًا على YouTube على مدار سبعة أيام (بما في ذلك الفيديو الموسيقي الرسمي والأغنية الرسمية التي ينشئها المستخدمون ومقاطع الفيديو التي تعرض كلمات الأغاني).

أفضل 100 فنان: الفنانون أصحاب الأغاني الأكثر تشغيلًا على YouTube خلال سبعة7 أيام.

أفضل 100 مقطع فيديو موسيقي: مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية الأكثر تشغيلًا على YouTube على مدار سبعة أيام.

أهم 20 أغنية رائجة: المحتوى الموسيقي الجديد والرائج في الوقت الحالي، وتمثل هذه القائمة الفيديوهات الموسيقية الجديدة التي لاقت رواجًا كبيرًا فور صدورها، وتتغير القائمة أكثر من مرّة يوميًا.

جدير بالذكر أن YouTube كانت قد أطلقت خدمات الاشتراك عبر منصتي YouTube Music وYouTube Premium في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2019، مع إطلاقها للمكتبة الأكثر شمولًا للموسيقى العربية مع محتوى مرخّص من معظم الشركاء الموسيقيّين في المنطقة، ولدى المنصتين اليوم أكثر من 50 مليون مشترك ومُجرّب حول العالم.