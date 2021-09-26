وزير الإسكان: جار الانتهاء من تطوير طريق التحرير بـ6 أكتوبر

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه جار الانتهاء من أعمال تطوير طريق التحرير، الذى يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، حيث يربط بين الأحياء من الحي السابع حتى الحي الثانى عشر، ويبلغ طوله 6 كيلومترات تقريبا، وذلك في إطار الاهتمام بجودة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن الجديدة.



طريق التحرير بـ6 أكتوبر

وأكد الدكتور عاصم الجزار، في بيان لمكتبه الإعلامي اليوم، على الالتزام بجودة الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المكثف للانتهاء من الطريق لخدمة سكان المدينة وروادها.

من جهته، أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم توسعة الطريق الرئيسى من حارتين إلى ثلاث حارات مرورية لاستيعاب الكثافة المرورية بالمدينة، ومنع الاختناقات المرورية.

طريق التحرير بـ6 أكتوبر

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الأعمال الجارية تشمل أعمال الزراعات الجارى تنفيذها، وكذا أعمال تنسيق الموقع للطريق الرئيسى، بالإضافة إلى أعمال التخطيط الأرضى والعلامات الإرشادية التي من شأنها تيسير الحركة لمستخدمى الطريق، بالإضافة إلى العلامات المرورية، وكذا تحديد أماكن عبور المشاه بشكل آمن.

طريق التحرير بـ6 أكتوبر

كان نفي المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر ما أثاره سكان المدينة بعد طرح 5% من المنطقة الخضراء المطلة على شارع جمال عبد الناصر خلف مول العرب للاستثمار، مؤكدا أنه ليس اعتداء، ولن يكون ذلك.

طريق التحرير بـ6 أكتوبر

وقال: “هذا الإعلان يخص هيئة المجتمعات العمرانية وموجود على موقعها الإلكتروني وأي خدمات متعلقة بالمدن الجديدة يتم إعلانها عبر الموقع الالكتروني”.

وأوضح أن الهدف من الإعلان هو الاستثمار ورفع كفاءة المنطقة وصيانتها كونها منطقة خضراء كبيرة متخامة لطريق جمال عبد الناصر موازية له خلف مول العرب حيث يبلغ طولها تقريبا 2 كلم.