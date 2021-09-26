«مياه البحر الأحمر»: تطهير خزانات المدارس مجانًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الازهرية مجانا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والازهر استعدادًا لبدء للعام الدراسى الجديد.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزاناتالمدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب.

اعمال التطهير

ولفت إلى أن قطاع المعامل بالشركة يقوم من خلال فرق متخصصة بتطهيروتعقيم خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة، بالإضافة إلى إجراء جميع التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكدمن مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح رئيس شركة مياه البحرالاحمر، أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن في مقدمة مسئولياتها، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، إذ تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها منالمحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.

اعمال التطهير

كان أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة البحرالاحمر من خلال عدد 14 وحدة ومركز طب أسرة، موزعة على جميع الإدارات الصحيةبالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تنفيذاًلتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

اعمال التطهير

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان له، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراضالمزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج، والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحيةللمرضى بشكل آمن، مشيراً إلى المبادرة تستهدف المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، حيث يتم صرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشفالمبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، عن طريق فحص وظائف الكلى، وتحديد مستويات الدهون في الدم والسكر التراكمي، وتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

