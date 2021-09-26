الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الألماني يناشد المواطنين المشاركة في انتخابات البرلمان «بوندستاج»

فرانك فالتر شتاينماير
فرانك فالتر شتاينماير

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنات والمواطنين الذين يحق لهم التصويت في بلاده المشاركة في انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج" التي بدأت اليوم الأحد.

وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد قائلا: "كل صوت مهم- صوتك مهم. لذا أرجوكم: أذهبوا للانتخاب اليوم!".

وأكد الرئيس الاتحادي أن الديمقراطية تحيا من التداخل والمشاركة، وقال: "من يشارك، سوف يتم سماعه. من لا يشارك، سيدع آخرين يقررون له".

وأضاف شتاينماير أن يوم الانتخابات يعد يوما مهما بالنسبة لألمانيا وعيدا بالنسبة للمواطنات والمواطنين، وقال إن ألمانيا بصدد مرحلة انتقالية، وأشار إلى أن التحديات باقية.

وفتح نحو 60 ألف مركز اقتراع أبوابه في تمام الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، أمام الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين الألمان الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات نحو 60.4 مليون مواطن، من بينهم نحو 2.8 مليون مواطن ومواطنة يحق لهم المشاركة للمرة الأولى.

ويخوض إجمالي 47 حزبًا الانتخابات بألمانيا.

ومن المتوقع أن يدلي الكثير من الناخبين بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر التصويت البريدي، وبحسب الإدارة الاتحادية للانتخابات بألمانيا، من المتوقع أن تصل النسبة إلى 40% هذه الانتخابات.

يذكر أن 28.6% ممن كان يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2017 استخدموا هذا التصويت البريدي. 

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وائل لطفي

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