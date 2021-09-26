إسرائيل تبدأ حملة اعتقالات غرب رام الله

بدأت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات ببلدتي بدو وبيت عنان غرب رام الله، ما أدى إلى اشتباكات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى اقتحامات واشتباكات في برقين غرب جنين.

وحسبما أفادت وكالة انباء "فرانس برس" الفرنسية، هذا ووردت أنباء عن قتلى في صفوف الفلسطينيين وإصابات، بينما لم يصدر أي تأكيد رسمي حتى لحظة كتابة هذا الخبر، وتضارب كبير في المصادر العبرية سيما وأن الحدثين في مكانين منفصلين.

كما أكدت مصادر محلية في برقين غرب جنين أن الجيش الإسرائيلي حاصر منزلا في البلد ووقع اشتباك مسلح.

وسمعت أصوات انفجارات قرب منزل زراعي والجيش يطوق المنطقة.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 21 حالة وفاة، و1492 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 1777 حالة تعافٍ جديدة .. مشيرة إلى وجود 73 مصابًا في غرف العناية المركزة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 190 مصابًا، بينهم 17 مصابًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضحت أن عدد الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغ مليونا و358 ألفا و918 شخصا، بينهم 675 ألفا و119 تلقوا جرعتين من اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.