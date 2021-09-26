الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 26-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم  الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الإسكندرية 28 22
وادي النطرون 30 22
طنطا 29 22
شبين الكوم 30 23
دمنهور 29 23
بلطيم 29 22
مطروح 26 21
السلوم 27 22
سيوة 29 20
بورسعيد 28 23
دمياط 28 21
الزقازيق 30 21
المنصورة 29 22
الإسماعيلية 31 19
السويس 31 20
العريش 29 20
رفح 29 20
رأس سدر 35 22
نخل 30 16
نويبع 34 25
طابا 32 25
كاترين 27 16
الطور 29 26
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 35 24
مرسى علم 34 25
الفيوم 31 21
بني سويف 31 21
المنيا 32 21
أسيوط 33 20
سوهاج 34 23
قنا 35 23
الأقصر 36 24
أسوان 37 25
إدفو 37 24
أبوسمبل 36 24
الوادي الجديد 36 22
شلاتين 35 26
أبو رماد 33 26
حلايب 32 26
رأس حدربة 32 28

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