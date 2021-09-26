الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة أسيوط» ينظم لقاء حوارى حول «أثر العولمة على التفكك الأسرى» (صور)

إحدى الفعاليات
إحدى الفعاليات

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي فرع ثقافة أسيوط، حيث نظم بيت ثقافة منفلوط  لقاء حوارى بعنوان "أثر العولمة على التفكك الأسري" بمقر مركز شباب بني مجد بمنفلوط.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بإقامة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، والاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا ثقافيًا وفنيًا، ودعم الموهوبين في كافة المجالات. 

إحدى الفعاليات

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير الموقع، والذي قدم نبذة تعريفية عن المشاركات التفاعلية لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وما يقدمه بيت ثقافة منفلوط من أنشطة ثقافية فنية لكل فئات المجتمع، مؤكدًا أن الثقافة ترحب بكل المبدعين في كافة المجالات.

 أعقب ذلك محاضرة بعنوان "العولمة وأثرها علي التفكك الأسرى" للدكتور محمود فرغلي، تحدث فيها حول تعريف العولمة وكيف كان لها أثرها السلبي على الأسرة وخصوصًا بعد انتشار الإنترنت والموبايل والسوشيال الميديا.

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إحدى الفعاليات

وقال الدكتور محمود فرغلي، إن التقدم التكنولوجي الكبير أدى إلى تغيير في جميع مجالات الحياة ومرافقها، ومما لا شك فيه أن التقدم  له جوانب إيجابية لا يمكن لأي فرد أن ينكرها أو ينكر أهميتها في حياته اليومية، واختتم الحديث بأن العولمة تهدف إلى القضاء على بنية الأسرة وهدمها واقتلاعها ومحو خصوصيتها المميزة على المستوى الأسري من خلال تفكيكها.

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إحدى الفعاليات

تلى ذلك ملتقي أدبي للشاعر محمد أبو شناب، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة منفلوط السابق، والشاعر محمد عادل، حيث قدم فيها الأدباء مجموعة من القصائد الشعرية الجديدة ومربعات من فن الواو ومجموعة من شعر الفصحي والعامية، بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للموهوبين، بالإضافة لورشة فنية قدمها المدرب مصطفى مدين، والذي قدم نبذة تعريفية عن مبادئ الرسم البسيطة والتلوين واكتشاف بعض الموهوبين في مجال الرسم.

واختتمت فعاليات اللقاء ببعض التواشيح والابتهالات الدينية من أبناء القرية في الغناء والإنشاد منهم الشيخ صلاح السراوي، ومصطفى أنور، وإسلام فوزي، والموهبة أمل سيد، وبعض الموهوبات في مجال الرسم.

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إحدى الفعاليات
إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة منفلوط فعاليات قصور الثقافة الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة اسيوط

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وائل لطفي

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