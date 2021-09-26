الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مشروع قرار أمام الكونجرس الأمريكى لفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية

الكونجرس
الكونجرس

كشف موقع" ستارز أند ستربيس" الأمريكي والمعني بالشئون العسكرية عن تحرك جديد من قبل الادارة الأمريكية لفرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية لوقف الحرب في تيجراي، مؤكدا على أن الكونجرس الأمريكي بشقيه الديمقراطي والجمهوري يدعمان بايدن في فرض عقوبات.

 

وقدم عدد من  الديموقراطيون البارزون في مجلس الشيوخ المهتمون بالسياسة الخارجية  مشروع قانون جديد من شأنه أن "يعزز بشكل كبير جهود الولايات المتحدة لمتابعة المساءلة عن المذبحة في منطقة تيجراي".

 

وجاء في بيان مشترك صادر عن رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز ورئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والعمليات التابعة لمجلس الشيوخ كريس كونز ، دي-ديل: "أن حجم وطبيعة الانتهاكات في تيجراي والمناطق المجاورة مذهل"مرحبين أيضًا بتهديد بايدن بفرض عقوبات.

 

وقال البيان:  إن "انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل أطراف النزاع في إثيوبيا تستدعي رداً  قاطعا  وأَاف البيان: لن نتسامح مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعنف العرقي".

 

ويعاني حوالي مليون شخص في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا من ظروف شبيهة بالمجاعة ، ويحتاج ما يقدر بنحو 5.2 مليون من سكان المنطقة البالغ عددهم 6 ملايين إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية ، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 

 

لكن الحكومة  الإثيوبية تمنع دخول  المواد الغذائية والأدوية والوقود، كما حث المدنيين الشهر الماضي على الانضمام إلى حملة التجنيد الجماعي للجيش في القتال ضد قوات المتمردين التيجرايين.

 

ووقع الرئيس الأمريكي  جو بايدن يوم الجمعة على أمر تنفيذي "لم يفرض بعد" نظام عقوبات جديد خاص بإثيوبيا، وسط تكهنات بأن تكون هذه العقوبات ما بين  فرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات التي تطيل أمد القتال، وتعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية. 

 

ويتم دعم الأمر التنفيذي لبايدن من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في الكونجرس.

 

وقال مايكل ماكول العضو البارز في مجلس الشؤون الخارجية بولاية تكساس في بيان:  "تظهر المزيد من التقارير التي تفصل روايات شائنة عن الاغتصاب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب واكتشاف معسكرات الاعتقال والمقابر الجماعية". "يجب أن تكون هناك مساءلة عن هذه الأعمال الفظيعة وأنا أؤيد الأمر التنفيذي الجديد لإدارة بايدن".

 

وعلى مدار الشهر الماضي ، تمكنت أقل من 10 في المائة من المساعدة الإنسانية المطلوبة من الوصول إلى تيجراي بسبب العراقيل ، وفقًا لمسؤولي إدارة بايدن.

 

وقال أليكس دي وال ، أستاذ باحث في جامعة تافتس وخبير في شؤون القرن الأفريقي: "الحكومة الإثيوبية، من وجهة نظري،  تعاملت بغباء في أزمة تيجراي.

 

وقال دي وال، إنه إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا ، فإنه يخشى أن تؤدي نقطة اللاعودة إلى انقسام إثيوبيا، التي تضم أكثر من 90 مجموعة عرقية لها لغاتها وثقافاتها وأقاليمها المميزة.

موقع ستارز أند ستربيس الأمريكي إفليم تيجراي الحرب في تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي الانتهاكات في تيجراي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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