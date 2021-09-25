تونس: نريد استعادة سوريا لدورها العربي ومكانتها الطبيعية إقليميا ودوليا

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نظيره السّوري فيصل المقداد بحضور نائب الوزير السوري بشار الجعفري وبقية أعضاء الوفدين، على هامش مشاركتهم في أشغال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الخارجية التونسية في بيان مساء اليوم، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض علاقات الأخوّة العريقة بين تونس وسوريا والشعبين الشقيقين وتطورات الأوضاع في دمشق ومسار التسوية السياسية للأزمة.

وأكّد عثمان الجرندي أنّ تونس لا تدّخر جهدا من أجل الإسهام الفاعل في إعادة الأمن والاستقرار في سوريا بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوري ويساهم في تحقيق تطلعاته، وبما يمكّن سوريا من الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها، واستعادة دورها ومكانتها الطبيعية في الفضاء العربي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، استعرض المقداد تطوّرات الأوضاع في سوريا ومجمل التحدّيات الماثلة، معربا عن تقديره واحترامه لتونس وللجهود التي تبذلها بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن في دفع مساعي الحلّ للأزمة السورية.