وفد من هيئة تعليم الكبار بالجيزة يزور مؤسسة بهية

زار وفد من هيئة تعليم الكبار بمحافظة الجيزة على رأسهم الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان في الهرم لتوقيع بروتوكول تعاون حتى تتمكن بهية من محو أمية محارباتها وموظفيها الذين لم تتثني لهم الفرصة في التعليم أولا يستطيعون القراءة والكتابة بحضور ليلى سالم عضو مجلس إدارة بهية وحفيدة السيدة بهية وهبي التي أعربت عن سعادتها وفخرها بهذا الحدث قائلة «علينا أن نهنئ أنفسنا ونهنئ محارباتنا وأحلم باليوم الذي أري فيه بهية خالية تماما من الأمية».

وأكد الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار علي سعادته بزيارته الأولي لبهية التي بدورها تخدم وتطمئن جميع سيدات مصر دون أي مقابل وعلي دور هيئة تعليم الكبار تجاه بهية كمؤسسة خيرية في توعية وتعليم محارباتها إلي جانب تقديم بهية العلاج لهن ودعمهن نفسيا.

حضر توقيع البرتوكول الدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، حيث أعربت عن سعادتها بتلك الخطوة التي تصب في مصلحة محاربات بهية بالدرجة الأولي اللاتي من حقهن إلي جانب العلاج والدعم النفسي أيضا التعليم.

وأعرب عصام رمضان مدير فرع الجيزة لهيئة تعليم الكبار أن الهيئة ستقوم بفتح فصول لمحو الأمية داخل مؤسسة بهية لتتمكن من تحرير محاربات مستشفى بهية من مريضات سرطان الثدي من الأمية حتى تصبح بهية خالية من الأمية تماماً.