الأمير هاري وميجان ماركل يلتقيان نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

زار الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم السبت، مقر الأمم المتحدة في نيويورك للقاء أمينة محمد نائبة الأمين العام للمنظمة، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

وقالت ماركل لدى مغادرة الزوجين مقر الأمم المتحدة "كان لقاء رائعا"، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

ورحبت أمينة محمد بعمل والتزام دوق ودوقة ساسكس تجاه دعم أهداف التنمية المستدامة، حيث حددت الأمم المتحدة 17 هدفا منها القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ في العالم.

ويزور الزوجان نيويورك للمشاركة في احتفال "المواطن العالمي" في سنترال بارك، الذي يهدف إلى الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ وحث الدول الغنية على إرسال مليار جرعة من لقاحات كورنا “كوفيد-19” إلى الدول الأكثر احتياجا.

ويوم الخميس زار الأمير البالغ من العمر 37 عاما وميجان (40 عاما) النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك برفقة حاكمة الولاية كاثي هوكول ورئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو.

وتنحى الزوجان عن واجباتهما الملكية العام الماضي لعيش حياة مستقلة، حيث انتقلا من بريطانيا إلى كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبت.

يشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الأمير هاري دفن أحقاده وأزماته مع عائلته، تمهيدا لتكريم جده الراحل الأمير فيليب.

وقالت الصحيفة إن الأمير هاري الذي يشارك في أول «مشروع عائلي» له منذ تركه الواجبات الملكية بشكل حاد والانتقال إلى الولايات المتحدة، قال بشكل مؤثر «أكثر من أي شيء آخر، أفتقد روح الدعابة لديه، إلا لأنني أفتقده أكثر من أجل جدتي لأنني أعرف كم كانت قوية بشكل لا يصدق معه أنا أعلم أيضًا أنها ستكون بخير بدونه».

ويضيف: «كان الاثنان معًا أكثر الزوجين روعة بالنسبة لي، كان لدينا شخصان في حالة حب رائعة وكلاهما، منذ سن مبكرة جدًا، كرسا حياتهما للخدمة الملكية هذه رابطة لا تصدق بين شخصين».

بينما كشف ويليام عن ذكريات الطفولة قائلا: «لقد اعتاد الدخول في الكثير من المشاكل مع جدتي بسبب تغطية معظم الأماكن التي تناولنا فيها الغداء».

وأوضحت الصحيفة ان المقابلات بدأت في أوائل عام 2021 للاحتفال بعيد ميلاد فيليب المائة في يونيو الماضي، لكن البرنامج أصبح منذ ذلك الحين تكريمًا مؤثرًا لزوج الملكة بعد أن توفى في 9 أبريل الماضي، قبل شهرين من عيد ميلاده.