تخصيص برنامج للذكاء الاصطناعي في «حاسبات ومعلومات دمياط»

صدّق المجلس الأعلى للجامعات، السبت، على قرار هيئة المكتب ولجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بتضمين البرنامج المميز الذكاء الاصطناعي التطبيقي Applied Artificial Intelligence ضمن برامج كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة دمياط.

وهذا البرنامج بمصروفات، ويؤهل الخريج منه إلى العمل في مجال تصميم وبرمجة انترنت الأشياء IOT ،و العمل في مجال تحليل ومعالجة البيانات الضخمة Big data ،ز العمل في الشركات الصناعية المتخصصة في تطوير الروبوت والأنظمة الذكية ،والعمل في مجال برمجة الروبوت والأنظمة الذكية،و العمل في مجال تصميم قواعد البيانات



من جانبه، قال د.السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط إن هذا هو البرنامج المميز التاسع بمرحلة البكالوريوس و الذى تقدمه الجامعة في غضون السنوات الأربعة السابقة، بينما كان هناك برنامج وحيد بالجامعة عند انفصالها عن جامعة المنصورة فى عام ٢٠١٢، و هو برنامج بكالوريوس التجارة باللغة الإنجليزية، وبذلك يكتمل عقد عشرة برامج مميزة بداخل الجامعة تتيح مجالات للدراسة للطلاب بما يفي باحتياجات سوق العمل المعاصرة، و فى الوقت ذاته تدعم الموارد الذاتية بالجامعة.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والمعلومات لما بذله هو والزملاء بالكلية من أجل إعداد لائحة هذا البرنامج ومن قبله البرنامج المميز الآخر بالكلية المعلوماتية الطبية.

قال الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إن المجلس الأعلى للجامعات قد صدق على قرار هيئة المكتب بالمجلس الأعلى وقرار لجنة قطاع التربية الرياضية بإنشاء شعبة التربية الرياضية للبنات بجامعة دمياط، وتنتظر الجامعة القرار الوزارى لبدء الدراسة فى الشعبة.

أضاف رئيس جامعة دمياط في تصريحات له، السبت، أنه تعتبر هذه الشعبة إضافة ليس فقط بتخريج معلمات للتربية الرياضية، لكن أيضًا لتخريج مدربات لسيدات محافظة دمياط لمساعدتهن على الحفاظ على الصحة العامة بممارسة الرياضات البدنية المفيدة بداخل الأقسام المخصصة للسيدات بحمامات السباحة وصالات الجيم، وبذلك ستسهم الجامعة فى التغلب على ندرة تواجد المدربات المتخصصات فى الرياضات النسائية بداخل المحافظة، بما يساعد سيدات محافظة دمياط فى الوقاية من العديد من الأمراض الناتجة عن السمنة أو الخشونة أو قصور الدورة الدموية وما شابه ذلك، حفظ الله المصريين من كل سوء.