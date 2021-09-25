سيد رجب يروج للجزء الثالث من «أبو العروسة» ببوستر تشويقي

يستعد الفنان سيد رجب لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» الذي حقق نجاح كبير بموسميه الأول والثاني بمشاركة الفنانة سوسن بدر.

وشارك سيد رجب منشور له عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» وعلق: «قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في أبو العروسة 3».

من جانبه ينهي سيد رجب فيلم “عمهم” الجديد نهاية أكتوبر المقبل وفقًا للخطة المحددة، ليدخل مباشرة إلى الجزء الثالث من مسلسل أبوالعروسة بمشاركة الفنانة سوسن بدر وكل أبطال الأجزاء الأولى من أجل العرض خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث حدد فريق العمل بداية نوفمبر لبدء التصوير.

ومن المقرر بدء التصوير خلال شهرين بعد انتهاء ارتباطات الفنانين الحالية وانتهاء تحضيرات العمل وقرر مؤلف العمل الخروج من مأزق تكرار الأحداث وابتكر خطوطا جديدة ومشكلات تقع فيها العائلة التي يقدمها رجب وبدر وأبنائهم من أجل عمل جزء جديدة وهو ما رحب به الجميع.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل أبوالعروسة حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية وقدم العمل ارتباطا اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

من جهة أخرى، أجل فريق عمل الجزء الثاني من فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد التصوير مؤقتا من أجل اختيار التوقيت المناسب وتفرغ باقي أبطال العمل من الأعمال المشاركين فيها لبدء التصوير.