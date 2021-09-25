السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيارة طائشة تصدم 3 أشخاص في حفل زفاف بالشرقية

الحادث
الحادث

شهد مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مأساوي، أثناء زفاف عروسين بإحدى القرى، بعد أن اختل توازن سيارة بسبب السرعة الزائدة واصطدمت بعمود كهربائي كان يقف بقربه مجموعة من الأهالى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد بإصابة 3 أشخاص، من قرية المزارقة، بدائرة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، صدمتهم سيارة أثناء الاستعداد لزفاف عروسين بالشرقية.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة قدوم السيارة بسرعة جنونية، وأثناء محاولة قائدها الاستدارة على الطريق ارتطم بعمود كهرباء، كان يقف بقربه مجموعة من الأطفال والفتيات، فصدمتهم وأحدثت إصابتهم، فيما أنقذت العناية الإلهية أصغر طفل كان يقف فوق قاعدة العمود الخرسانية، مما حال دون دهسه بالسيارة المسرعة.

وتم نقل المصابين لمستشفى فاقوس العام، وحالة واحدة لمستشفى جامعة الزقازيق لخطورة حالتها.

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