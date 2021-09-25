السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران شيحان يشارك في ختام مهرجان «سماع» الدولي في القلعة

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

شارك المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، في فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة عشرة من مهرجان “سماع” الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، مساء أمس، والذي استمر انعقاده أسبوع كاملا بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان. 

ورافقه في حضور الحفل الخوري نادر جورج عميد الكهنة الموارنة في مصر، كما شارك بالحضور أيضا عدد من القيادات الدينية المسيحية والاسلامية والسفراء والبعثات الدبلوماسية، والشخصيات العامة ورموز من رجال الثقافة والفن.


تضمن حفل الختام مشاركة أكثر من ٣٠ فرقة فنية من جنسيات ودول متعددة حول العالم. 


الجدير بالذكر ان لبنان كان ضيف شرف المهرجان في العام الماضي وتم تكريم جوقة القديس يوسف المارونية بقيادة الخوري جورج خطار ومنحتهما  وزير الثقافة المصرية شهادتي تقدير.
 

 

 

 

المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية مصر والسودان نادر جورج عميد الكهنة الموارنة مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقي الروحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وزيرة الصحة توجه مديرى المستشفيات بالاستعداد لذروة الموجة الرابعة لكورونا

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

تأجيل محاكمة الفنانة سارة التونسي في اتهامها بالعمل دون تصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟