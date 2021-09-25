المطران شيحان يشارك في ختام مهرجان «سماع» الدولي في القلعة

شارك المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، في فعاليات حفل ختام الدورة الرابعة عشرة من مهرجان “سماع” الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، مساء أمس، والذي استمر انعقاده أسبوع كاملا بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، تحت رعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان.

ورافقه في حضور الحفل الخوري نادر جورج عميد الكهنة الموارنة في مصر، كما شارك بالحضور أيضا عدد من القيادات الدينية المسيحية والاسلامية والسفراء والبعثات الدبلوماسية، والشخصيات العامة ورموز من رجال الثقافة والفن.



تضمن حفل الختام مشاركة أكثر من ٣٠ فرقة فنية من جنسيات ودول متعددة حول العالم.



الجدير بالذكر ان لبنان كان ضيف شرف المهرجان في العام الماضي وتم تكريم جوقة القديس يوسف المارونية بقيادة الخوري جورج خطار ومنحتهما وزير الثقافة المصرية شهادتي تقدير.

