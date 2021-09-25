أبرز لقطات حفل جورج وسوف بمهرجان جرش (صور)

في ليلة استثنائية أحيا مساء أمس الجمعة سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الجنوبي بالأردن ضمن فاعليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثون.

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

ويعد حفل جورج وسوف عودة قوية لجمهوره في الأردن بعد غياب 18 عاما عن احياء حفلات غنائية هناك، وقام الجمهور باستقبال جورج وسوف استقبال حافل ورفع الجمهور لافتات تحمل جملة "أبو وديع أشتقنالك" فيما قام سلطان الطرب بالبكاء بعد هذا الاستقبال.

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

وصعد جورج وسوف على خشبة مسرح الحفل على كرسي متحرك نظرا لحالته الصحية، وقدم لجمهوره العديد من الأغنياتمن بينهم: “يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي” وغيرها.

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

وحرصت إدارة مهرجان جرش على تكثيف سيارات إسعاف وأطباء وممرضين ومسعفين داخل مكان الحفل للتعامل مع الظروف الصحية المفاجئة والطارئة التي قد تحدث للفنانين المشاركين في المهرجان أو للحضور.

وكانت الفنانة ماجدة الرومي قد تعرضت لوعكة صحية على المسرح، الأربعاء الماضي، في حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، وأدت إلى فقدانها توازنها حيث كادت تسقط على المسرح قبل أن يساعدها أفراد فرقتها، وتوقفت الحفل لمدة تقارب الـ10 دقائق، قبل أن تعود مرة أخرى على المسرح، لاستكمال الحفل بعد تناولها كوب مياه بالسكر.

وأحيا مؤخرا النجم جورج وسوف حفلا غنائيا للمرة الأولى ضمن حفلات جدة بالمملكة العربية السعودية وشهد الجفل إقبالاً كبيرًا من الجمهور عشاق سلطان الطرب، حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل، وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي.

وكان جورج وسوف طرح الفترة الماضية أغنية جديدة حملت اسم "ياه علي الزمن" وا"لدنيا واللي بتعمله" وهي الأغنية التي عاد بها للغناء بعد غياب فترة طويلة وحققت مشاهدات كبيرة جدا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكان قد لحنها المطرب مصطفى شكري.

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش

حفل جورج وسوف بمهرجان جرش