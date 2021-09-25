رفع 25 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عدد من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الأحياء والقري حيث تم رفع 25 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

حملة نظافة بالمنيا

قال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم البيئة بحي وسط مدينة المنيا نظم حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بشوارع الحي وأمام كورنيش النيل وقام برفع 25 طن ونقلها للظهير الصحراوي.

حملة نظافة بالمنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم أيضا كنس وتنظيف الطريق الرئيسي بين قرية تله والمنيا ورفع المخلفات من نقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة لها حفاظا على البيئة و المعيشة في جو صحي خالي من مسببات الأمراض والأوبئة.

حملة نظافة بالمنيا

وأكد أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكافة الجهود المبذولة لأقسام البيئة بالوحدات المحلية القروية والأحياء لرفع كفاءة العمل والعمل على إرضاء المواطنين والاهتمام بالأعمال الخدمية والضرورية لصحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن حملات النظافة تتم على مدار اليوم من خلال ورديات صباحية ومسائية بجانب حملات إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة وحملات إزالة الإشغالات بشوارع المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والحركة المرورية بالشوارع.

حملة نظافة بالمنيا

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع جميع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمة والأتربة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع بالقري وذلك لتوفير بيئة صحية جيدة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة في ظل مجابهة أنتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقري التابعة لها.

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا

حملة نظافة بالمنيا