ضبط 797 قطعة سلاح و15 تشكيلًا عصابيًا.. جهود أجهزة «الداخلية» خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 62 متهما بحوزتهم 26 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و4 خزينة و23 قطعة سلاح أبيض، وضبط 34 قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ 4564 حكم قضائى متنوع، وضبط 427 قضية متنوعة وضبط تشكيل عصابى ضم 4 متهمين.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الأجهزة الأمنية عن مصرع 3 عناصر إجرامية، وضبط 397 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – السويس – الغربية – الشرقية – القليوبية - كفر الشيخ – الدقهلية – سوهاج – قنا - البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية – أسوان – البحيرة – بورسعيد – المنيا )، وبحوزتهم (244 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وقامت الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة حتم ضبط 797 قطعة سلاح نارى أبرزها: (أربى جى – جرينوف- 2 رشاش- 78 بندقية آلية – 142 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 28 مسدس – 545 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 100 خزينة – 1494 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما (4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء وأدوات التصنيع).

كما تم ضبط 15 تشكيل عصابى، ضمت 50 متهم ارتكبوا 75 حادث سرقة متنوعة، ضبط 20 قضية أحداث، وكشف غموض 68 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 104 متهماً، وتنفيذ 445658 حكم قضائى بإجمالى 35448 متهم، وضبط 7867 قضية تموينية متنوعة.

وضبطت قوات الأمن 75441 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (61٫489٫511) جنيه، وضبط 1604 قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (4٫360٫495٫803)مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (1٫058٫776) مليون جنيه.

وتم ضبط 25 قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب- الإختلاس والإضرار بالمال العام– الإحتيالات المصرفية- غسل الأموال– الكسب غير المشروع) بقيمة إجمالية بلغت (82,907,220 مليون جنيه)، وضبط 3 تشكيلات عصابية، و1401 قضية متنوعة أبرزها: جرائم (سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط 267 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تم ضبط 1203 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وضبط 1534 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و115 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، و190 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية و166 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 791 لنش سياحى.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم ضبط 6828 قضية تموينية متنوعة، و1390 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 7820 أرجيلة وغلق 4749 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 66143 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل65895 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 248 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1447 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط 1 قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 50 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (99٫000٫000– تسعة وتسعون مليون جنيه)، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك.

أسفرت الجهود عن ضبط 12 قضية بإجمالى 15 متهم بمضبوطات بلغت (1طن و205 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 233190 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (36160 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5146 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (323 سيارة – 22 دراجة نارية).

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 19 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، و62 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 606 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).