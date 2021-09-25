ضبط 70 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي قبل ترويجها في مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن مطروح، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 70 طربة من مخدر الحشيش "وزنت 17,5 كيلو جرام"- مبلغ مالي– هاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.