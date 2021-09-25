السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المرأة صانعة السلام».. «قومي المرأة» يطلق حملة طرق الأبواب المحافظات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

يطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات المرحلة الأولى من حملة طرق أبواب، تحمل عنوان "المرأة صانعة السلام"، في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 27-29 سبتمبر 2021 .

وأكدت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن الحملة تستهدف تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالحملة.

 يذكر أن حملة طرق الأبواب هي المرحلة الرابعة في إطار برنامج "المرأة المصرية صانعة السلام" والتي تأتي في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ أجندة الأمن والسلم الدوليين، حيث شملت المراحل الأولى رفع مهارات ومعارف القائمين على برامج التواصل المجتمعي تمهيدا للنزول للمجتمعات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تتضمن تدريب مسبق للرائدات الريفيات بجميع المحافظات على رسائل الحملة والمفاهيم الخاصة بالأمن والسلام، كما تنطلق  فعاليات فنية وحرفية  تضم المواطنين بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة  باسم “مصر أرض الأمن والسلام”.

المجلس القومي للمرأة طرق ابواب المرأة صانعة السلام جميع محافظات الجمهورية ثقافة الأمن والسلم المجتمعي

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